Ultima settimana di fasce orarie sul ponte della Castagna, a Borghetto Borbera. La Provincia annuncia che l’intervento di demolizione riprenderà domani, 2 marzo, dopo la sospensione odierna, e durerà fino a venerdì 6 marzo, per cui il viadotto lungo la strada 140, a Borghetto Borbera, sarà chiuso dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il collegamento tra Bassa e Alta Val Borbera sarà possibile quindi solo di notte dalle 18 alle 6 e nel pomeriggio dalle 13 alle 15. La strada alternativa resta la provinciale 144 della Valle Spinti. L’obiettivo della Provincia è concludere i lavori di demolizione della parte crollata del ponte e il trasporto dei detriti prima possibile per poi far tornare in vigore il senso unico alternato regolato dai semafori.