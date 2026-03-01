A Borghetto Borbera il mese di febbraio si è colorato di rosa grazie ad una bella iniziativa della direzione aziendale Sutter: offrire alle dipendenti la possibilità di fare una visita senologica nel locale dell’infermeria dell’azienda.

Un medico senologo, la dottoressa Maria Grazia Pacquola, è stata per tre pomeriggi a disposizione delle donne che lavorano alla Sutter per eseguire un controllo clinico, fare una valutazione sul rischio individuale in riferimento alla malattia al seno, rispondere alle domande, chiarire dubbi e perplessità, suggerire comportamenti di vita virtuosi e controlli preventivi secondo le linee guida scientifiche.

Ogni donna che ha sfruttato questa opportunità ha ricevuto una busta che contiene, insieme al referto delle visita, l’ultima versione del Codice Europeo contro il Cancro (versione 2025) con quattordici raccomandazioni; la presentazione della Teoria del cigno nero con cinque consigli per imparare a gestire l’imprevisto che cambia la vita; un portachiavi con una scarpetta da ginnastica colorata. Un’iniziativa all’insegna della prevenzione.