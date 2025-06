Nuova modalità di accesso al Punto Prelievi dell’ospedale di Novi Ligure. Per migliorare l’organizzazione e ridurre i tempi di attesa, fa sapere l’Asl Al, a partire da lunedì 16 giugno si potrà prenotare online il proprio appuntamento attraverso il sistema “Zerocoda”.

“La riorganizzazione nasce – spiega l’azienda sanitaria – da un’attenta analisi dei volumi di attività, delle esigenze dei cittadini e dei flussi di utenza. L’obiettivo è quello di ottimizzare il servizio, distribuendo gli accessi nell’arco della mattinata per ridurre picchi di affluenza e snellire i percorsi.

I cittadini potranno prenotare il proprio prelievo in fasce orarie dedicate, collegandosi al sito: https://prenota.zerocoda.it/

Le prenotazioni possono essere effettuate almeno 24 ore prima dalla data dell’appuntamento e per i successivi 14 giorni in base alle disponibilità. L’accesso sarà differenziato per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza (utenti con prenotazione – nelle fasce orarie dedicate; accessi diretti – senza prenotazione e garantiti in tutte le fasce orarie).

Gli accessi saranno effettuati nella fascia oraria dalle 7.30 alle 11.30.

“Grazie all’integrazione del sistema “Zerocoda” – conclude l’Asl Al – con quello di chiamata già in uso (totem, display e sportelli), i cittadini prenotati avranno un percorso ulteriore che aiuta a risparmiare tempo e ridurre le code”.