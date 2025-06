Cartasegna: “Sui passi dei muli, al ritmo degli zoccoli”

Il terzo appuntamento del festival Appennino Futuro Remoto, si svolgerà sabato 14 giugno a Cartasegna di Carrega Ligure. La giornata inizia alle 11 sul sagrato della Chiesa della Natività di Maria Vergine con un evento in cui, oltre gli artisti, saranno i protagonisti i muli Pupa e Leprin, che in una rievocazione degli antichi mestieri, dotati di basto, scenderanno dal monte condotti dai mulattieri Albino Barbieri e Fabio Cuneo e accompagnati dal suono del piffero e fisarmonica del gruppo Appenninus.

La collaborazione con l’associazione MBAMBAYE permette di evidenziare una valorizzazione contemporanea di muli e asini, animali da sempre sfruttati e disprezzati, quali veicolo e amplificatore di cultura rivelandosi così essere inaspettati portatori di valenze simboliche che, unite ai loro specifici tratti caratteriali e comportamentali, sono utili per comprendere gli uomini e il loro pensiero. Dopo la presentazione in chiesa e l’esibizione dei gruppi musicali seguirà una passeggiata a ritmo di zoccoli e musica per scoprire le bellezze di Cartasegna.

Nel pomeriggio in arrivo dalla Sardegna, le voci di uno dei gruppi più rappresentativi del canto a tenore dell’isola: i “Su Cuntrattu de Seneghe” con Antonio Maria Cubadda: pesadoe; Demetrio Laconi: mesaoghe; Giovanni Cubadda: bassu; Danilo Cubadda: contra. Il canto a Tenore è una forma di canto polifonico eseguita da quattro voci differenti che cantano in cerchio stretto. Proclamato dall’UNESCO nel 2005 “Capolavoro del Patrimonio orale e Immateriale dell’Umanità”, comprende un vasto repertorio i cui testi sono poesie antiche o contemporanee: le melodie più comuni sono le “serenade boche ‘e notte” e le canzoni a ballo come i mutos, gosos e ballos.

Con loro, a far incontrare la musica delle 4 Province, il gruppo di ricerca popolare “Appenninus” con Davide Bazzini: piffero, armonica a bocca, voce; Davide Bardugoni: fisarmonica e voce; Massimo Bardugoni: voce; Raffaele Pollini: voce. Le danze come monferrine, piane e i canti alla buiasca, che stanno vivendo un periodo di ripresa da parte dei giovani, straordinario coinvolgeranno il pubblico. La Liguria sarà rappresentata da un duo formato da Laura Parodi al canto e Julyo Fortunato alla fisarmonica, che della tradizione musicale ligure sono eccellenti interpreti con centinaia di concerti in Italia e in Europa.

La possibilità di pranzare darà anche l’opportunità di unirsi al canto con i “Canti intorno al tavolo” con “CorAppennino”, un’altra delle proposte di Appennino Futuro Remoto per coinvolgere chi ama cantare e condividere questa passione. Alle ore 13, al Circolo ACLI: Pranzo e Canti intorno al tavolo con “CorAppennino” (prenotazione 328 9449891)

Come di consueto si potrà raggiungere il luogo dell’evento con un’escursione che in questa occasione partirà alle ore 9,30 da Daglio per Cartasegna (difficoltà E, circa 3 km) con partenza presso il cimitero di Daglio accompagnati dalla guida escursionistica Roberto Cannistrà e la partecipazione straordinaria dello scrittore Lorenzo Torre (Museo G.B. Lazagna di Rocchetta Ligure) con racconti sul partigianato. Info e prenotazioni: 338 6868596.

Per raggiungere Cartasegna in auto, percorrere la viabilità piemontese.@ [email protected] www.appenninofuturoremoto.it