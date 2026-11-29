“I bagni del Retail non sono a norma di legge”. Lo sostiene G.G., una persona disabile che ha segnalato alla direzione del centro commerciale di Serravalle Scrivia le condizioni dei servizi igienici.

“Mi muovo solo grazie alla sedia a rotelle – racconta G.G. -. Dopo essere andato fare acquisti nei negozi del Retail Park, sono arrivato, utilizzando l’ascensore, nei bagni vicini alla farmacia e ho trovato una situazione purtroppo in corso da mesi: serrature delle porte assenti oppure non utilizzabili e locali al buio, in particolare sei servizi dei disabili, dove mancano le lampadine. Data la mia situazione, devo sedermi quando vado in bagno ma è impossibile farlo quando si è al buio. Infatti, l’ultima volta sono anche caduto e per fortuna all’esterno c’era la mia compagna, che mi ha aiutato”.

Al rischio di farsi male si aggiungono il disagio e l’imbarazzo: mentre era nel bagno, G.G. ha visto la porta spalancarsi poiché da fuori nessuno si è accorto della sua presenza e anche perché la porta, come si diceva, non si chiude. Una situazione che va avanti da mesi e che crea difficoltà a tutti i clienti del Retail Park. G.G. ha chiamato la direzione del centro commerciale: “Ho segnalato che per noi disabili le condizioni di questi servizi igienici sono molto gravi, non c’è la minima privacy e siamo del tutto senza illuminazione. Ho scritto anche ai carabinieri del Nas chiedendo di effettuare un controllo poiché i bagni del Retail non sono a norma di legge”.

Come riporta La Stampa, la direzione del centro commerciale sostiene che nei servizi igienici serrature e lampadine “vengono rubate” e che la situazione “sarà sistemata a breve”.