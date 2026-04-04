I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno predisposto servizi straordinari di controllo del territorio. Le operazioni hanno visto l’impiego di una task force dedicata che ha operato per due giornate consecutive, avvalendosi anche del supporto di un’aliquota mobile proveniente da Torino.

L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata prioritariamente sulla repressione dei reati contro il patrimonio e sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, monitorando con capillarità le aree interessate dal maggiore flusso di persone e veicoli.

Complessivamente, le unità impiegate dai Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di circa sessanta persone. Durante i posti di controllo istituiti lungo le principali arterie stradali, un uomo, fermato alla guida di un’autovettura, è risultato privo di patente, perché mai conseguita. ICarabinieri lo hanno denunciato e hanno sequestrato il veicolo.

Parallelamente, l’attività è stata estesa ai centri storici, alle stazioni ferroviarie e alle fermate degli autobus, dove i Carabinieri hanno individuato un giovane in stato di alterazione mentre consumava hashish e hanno proceduto alle contestazioni previste dalla legge.

L’azione di contrasto è proseguita nell’area commerciale di Serravalle Scrivia, dove i Carabinieri hanno intercettato e denunciato due uomini che avevano rubato capi di abbigliamento e che sono stati trovati anche in possesso di droga.