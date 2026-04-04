Due ragazze si sono perse ieri notte, 3 aprile, lungo i sentieri della Via del Sale tra Pian dell’Armà e Capanne di Cosola. Le escursioniste di 35 e 31 anni erano partite da Varzi per raggiungere in più tappe la Liguria ma alla fine della prima tappa hanno perso il sentiero e, con il sopraggiungere del buio, hanno chiamato i soccorsi. Sono così intervenute le squadre del Soccorso Alpino di Alessandria e Pavia e i vigili del fuoco di Pavia e Tortona.

Le due donne sono state recuperate nel bosco infreddolite. Sono state aiutate a scendere e accompagnate al rifugio dove erano attese.