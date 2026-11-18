La casa non è soltanto uno spazio fisico, ma un luogo dell’anima, della creatività e, talvolta, dell’inquietudine. Sarà questo il filo conduttore di “Case da scrivere, case da leggere”, l’incontro letterario in programma martedì 24 novembre alle 17.00 nella la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia. A guidare il pubblico in questo percorso saranno la giornalista e scrittrice Patrizia Ferrando e la bibliotecaria Alessia Carrea, che accompagneranno i partecipanti nell’analisi del ruolo delle abitazioni all’interno della letteratura: dalle dimore reali in cui gli autori hanno vissuto e trovato ispirazione, fino agli edifici che nei romanzi e nelle fiabe smettono di essere semplici sfondi per trasformarsi in veri e propri protagonisti della narrazione. “Casa è la parola più bella che ci sia”, scriveva Laura Ingalls Wilder. Un’affermazione condivisibile, a patto di non imbattersi in una dimora infestata, in una villa teatro di delitti o in una sperduta capanna nel bosco abitata da una strega pronta a tendere trappole. Proprio partendo da queste suggestioni, l’appuntamento proporrà un’esplorazione originale, idealmente suddivisa in “quartieri” tematici: si passerà dalle case infestate a quelle “degli omicidi”, dalle dimore “della memoria” e “della parola” fino all’immancabile e simbolica casa nel bosco.

Un itinerario tra generi ed epoche diverse che toccherà le pagine di grandi maestri della letteratura e della fiaba: dalle atmosfere gotiche e psicologiche di Shirley Jackson al fascino esotico di Karen Blixen, passando per le trame di Georges Simenon e Friedrich Dürrenmatt, senza dimenticare il grande patrimonio tradizionale dei fratelli Grimm e di Charles Perrault.

L’incontro si preannuncia come un’immersione tra profumi, ricordi, sensazioni ed emozioni che solo le mura domestiche, reali o immaginarie, sanno evocare.