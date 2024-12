Sul palco del Teatro Giacometti i Doc per un concerto benefico.

S’intitola “3D (canzoni di Donne, D’amore, D’amicizia)”, il concerto del gruppo musicale Doc, che andrà in scena sabato 7 dicembre alle 21.00, al Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure.

Come di consueto la serata è a scopo benefico, infatti i Doc sono una band di amici appassionati di musica d’autore che da anni hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte di fronte a chi ha bisogno di una mano e di tradurre in musica impegno e attenzione per il prossimo. In questa occasione a beneficiare della loro musica sarà l’Associazione DI.A.PSI. odv (difesa malati psichici) , una realtà fondamentale del nostro territorio che non si può non aiutare, costituita da molti anni per la ricerca sempre attiva a trovare nuove cure sempre più efficaci, cui sarà devoluto l’intero incasso.

La loro nuova avventura musicale. il “Concerto 3 D”, riunisce come sempre una selezione della migliore musica d’autore ispirata in questa occasione alle canzoni che parlano di Donne, D’Amore e D’Amicizia, valori fondamentali e senza tempo. La canzone d’autore nei suoi aspetti di poesia e di passione civile sarà quindi il tema prevalente del concerto, e la musica ancora una volta sarà il veicolo di un messaggio trasversale che viaggia nel tempo e raggiunge luoghi e popoli lontani e vicini per raccontare tradizioni e stati d’animo, superando confini, denunciando pregiudizi e conflitti, con un solo obiettivo: portare messaggi di amore speranza con una straordinaria forza espressiva. Il concerto prevede una serie di brani memorabili tratti dal repertorio di Paolo Conte, Lucio Dalla, Ed Sheeran, Simon & Garfunkel, Roberto Vecchioni, Zucchero… e alcuni medley interamente dedicati a Lucio Battisti, Rino Gaetano e, per un doveroso ricordo a 25 anni dalla sua scomparsa, un omaggio dedicato a Fabrizio De André.

Buona musica, riflessioni profonde e apertura verso il prossimo devono però tradursi in un gesto concreto, e questo i D.O.C. lo hanno ben presente: il concerto infatti sarà ad ingresso libero (fin ad esaurimento dei posti disponibili) ma a tutti sarà richiesta un’offerta libera La Band dei D.O.C. è formata da: Marco Borgarelli (Basso) – Maurizio Carega (Chitarra, Voce) – Gianni Casarollo (Chitarra, Percussioni, Voce) – Vittorio Gastaldi (Batteria – Paolo Giordano (Chitarra, Voce, Armoniche – Stefano Moressa (Tastiere, Voce) – Salvatore Sanna (Chitarre, Voce – Marcello Pernecco (Tecnico Immagini) – Dario Sanna (Tecnico Immagini)