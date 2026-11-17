Dal 21 al 28 novembre Palazzo Dellepiane ospiterà incontri, teatro, musica e installazioni. L'iniziativa, promossa dalla Consulta per le Pari Opportunità e da LeScarpeRosse, allarga quest'anno lo sguardo a ogni forma di discriminazione ed emarginazione.

Una settimana intera per fermarsi, riflettere e dare voce a chi subisce sopraffazioni, partendo dal contrasto alla violenza di genere fino ad abbracciare ogni forma di lesione dei diritti umani. Dal 21 al 28 novembre, l’Androne di Palazzo Dellepiane e la piazza antistante diventeranno il cuore pulsante di “100 Scarpe senza donne”, la rassegna a ingresso gratuito promossa dalla Consulta per le Pari Opportunità e dal gruppo LeScarpeRosse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento affonda le sue radici nella potente simbologia delle scarpe rosse, un linguaggio visivo nato dall’installazione pubblica “Zapatos Rojos” dell’artista messicana Elina Chauvet nel 2009 a Ciudad Juárez per denunciare i femminicidi. Ma l’edizione 2026 compie un passo ulteriore, ispirandosi agli studi del sociologo norvegese Johan Galtung: la violenza non è solo l’atto fisico diretto, ma si annida spesso nelle strutture sociali che negano i diritti e nei modelli culturali che normalizzano l’esclusione. Costruire una “pace positiva”, dunque, significa promuovere giustizia ed equità per tutti.

Il sipario si alzerà sabato 21 novembre alle 10.30 con il taglio del nastro dell’installazione “100 Scarpe senza donne” e della mostra fotografica “Un mondo violento” di Roberto Pestarino. Nel pomeriggio spazio alle testimonianze di LeScarpeRosse, alle performance del Teatro Minerva e all’intervento di Alterego, associazione impegnata nei percorsi di ascolto e recupero per uomini che desiderano superare comportamenti violenti. Il momento centrale della rassegna sarà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La mattinata coinvolgerà i giovani e la formazione con gli interventi di FORAL, C.P.I.A. e uno show cooking curato dall’indirizzo Enogastronomia dell’Istituto Superiore Ciampini. Nel pomeriggio (dalle 16 alle 18) tornerà ALTEREGO affiancato da ME.DEA, l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza di Alessandria, il tutto accompagnato dalle note dei BlueMada e dalla presenza del Gruppo Alpini di Novi Ligure.

Nei giorni successivi il programma alternerà spettacoli teatrali, musica e dibattiti dedicati alla lotta alle mafie, ai diritti delle persone con disabilità, alla memoria storica e alla tutela degli animali, fino al gran finale di sabato 28 novembre con una maratona di letture e teatro.

La manifestazione, realizzata con il supporto del Comune di Novi Ligure e della Fondazione ACOS per la cultura, vede la partecipazione attiva di oltre venti realtà associative e scolastiche del territorio. Un fronte comune per ribadire che la cultura del rispetto riguarda l’intera comunità.