Una pagina complessa, rimossa per decenni e ancora poco conosciuta del primo dopoguerra italiano torna al centro del dibattito culturale cittadino. Sabato 21 novembre, alle 17, la sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure ospiterà la storica Laurana Lajolo, che presenterà la ristampa del suo volume “I ribelli di Santa Libera. Storia di una insurrezione partigiana. Agosto 1946” (Baima & Ronchetti, 2026). L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri promosso dal Comitato novese per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione, e vedrà l’autrice dialogare con Mario Renosio, già direttore scientifico dell’Israt e attuale presidente dell’Anpi Provinciale di Asti. Il libro riporta alla luce i fatti accaduti a partire dal 20 agosto 1946 a Santa Libera, frazione di Santo Stefano Belbo, quando un gruppo di giovani partigiani dell’astigiano, guidati da Armando Valpreda (già combattente nelle divisioni di Giustizia e Libertà e segretario provinciale dell’Anpi di Asti), decise di riprendere le armi.

Alla base del gesto c’era una profonda delusione nei confronti delle scelte governative a quindici mesi dalla Liberazione. Da un lato pesavano le difficoltà materiali: il mancato riconoscimento ufficiale della qualifica partigiana, l’assenza di assistenza per reduci e famiglie dei caduti, i ritardi negli indennizzi per i danni di guerra. Dall’altro bruciava una ferita morale e politica: il rifiuto verso l’amnistia che aveva interrotto i processi di epurazione contro gli ex fascisti, aggravato localmente dalla sostituzione del capo della polizia ausiliaria di Asti – dove erano confluiti diversi ex partigiani – con un ex ufficiale della polizia coloniale dell’Africa orientale.

Quella che i protagonisti vivevano come un’azione in difesa degli ideali resistenziali rischiava però di configurarsi, agli occhi delle istituzioni, come una vera insurrezione armata contro lo Stato. Fu necessario l’intervento diretto di figure di primo piano della politica e della Resistenza – tra cui l’allora vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni e diversi dirigenti del Partito Comunista – per avviare una trattativa. La crisi si risolse pacificamente il 27 agosto: il governo accolse alcune delle istanze dei ribelli, garantendo loro l’impunità subordinata al rientro nella legalità. Per ragioni di opportunità politica e per tutelare gli stessi protagonisti, sulla vicenda calò per quasi quarant’anni un fitto silenzio. Solo nel 1984, in occasione del convegno “Contadini e partigiani”, Laurana Lajolo iniziò a raccogliere le fila di quella storia. Un lavoro lungo e delicato, durato oltre un decennio prima della prima edizione del 1996, reso possibile grazie alla fiducia conquistata presso gli ex combattenti, che aprirono i loro archivi privati permettendo all’autrice di incrociare le memorie personali con le fonti documentarie.

Più che celebrare un’epopea tardiva, l’opera di Lajolo restituisce tutta la complessità della transizione dalla guerra alla democrazia, il momento delicato in cui la radicalità ideale della lotta clandestina dovette fare i conti con i compromessi istituzionali e i nuovi equilibri politici. Con il rigore dello storico e la partecipazione umana verso i protagonisti, l’autrice riconosce la statura morale di Valpreda e dei suoi compagni, evidenziando al contempo i limiti politici di una protesta destinata a non poter mutare il corso degli eventi.

L’incontro di sabato 21 novembre è a ingresso libero fino a esaurimento posti.