Tortona: sospesa la licenza a un altro locale, sempre per rissa tra i clienti

È stato chiuso per quindici giorni un locale pubblico di Tortona. La decisione è arrivata dal Questore di Alessandria, che ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza, notificato oggi al titolare del locale dai Carabinieri della Compagnia di Tortona insieme agli agenti della Questura.

Il provvedimento trae origine da una serie di ripetuti interventi effettuati dai militari tortonesi nelle ultime settimane per sedare risse, litigi e schiamazzi che avevano generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. L’episodio più grave si è verificato lo scorso 14 agosto, quando i Carabinieri sono dovuti intervenire d’urgenza per fermare una violenta rissa tra alcuni avventori di origine nordafricana, scoppiata per futili motivi e potenzialmente degenerabile in conseguenze ben più gravi.

La proposta di sospensione della licenza, avanzata dai Carabinieri di Tortona alla luce della gravità e della ricorsività degli episodi, è stata accolta e condivisa dal Questore.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sui locali pubblici cittadini, ponendo particolare attenzione alle situazioni considerate più sensibili per la sicurezza e la legalità