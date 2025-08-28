Voltaggio: gli “Echi romantici” di Nicolò Giuliano Tuccia

Nell’ambito della rassegna Settimane Musicali Internazionali, sabato 30 agosto alle 21 l’Oratorio San Giovanni di Voltaggio ospita il recital pianistico “Echi romantici” eseguito da Nicolò Giuliano Tuccia, giovane talento non ancora trentenne considerato da Leslie Howard uno dei musicisti più sensibili e interessanti della sua generazione. Con un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, ha registrato per prestigiose etichette e recentemente è stato ospite della trasmissione “La Stanza della musica” su Rai Radio 3 per presentare il suo CD dedicato a Hayden.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di opere dei più importanti compositori del romanticismo: i Notturni di Chopin, la Ballata n. 2 di Liszt e i Momenti Musicali op. 16 di Rachmaninov, opera in cui il compositore, ultimo esponente di una tradizione romantica “negativa”, fa emergere in modo assoluto il disagio dell’esistenza, infelicità che sembra essere una musa irrinunciabile per creare melodie che siano indelebili.

A completamento del programma, nell’ambito del progetto Prima Vox dedicato all’esecuzione in Prima assoluta di opere di giovani compositori a sostegno della musica contemporanea e della creatività emergente, il pianista eseguirà in Prima Assoluta il brano Valse Sentimentale Op. 8 del compositore toscano Tobia Pizzirani, la cui opera ha forti richiami ai compositori romantici dell’800.

Come sempre, anche in questa occasione continua la raccolta fondi a favore della LILT.