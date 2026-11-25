Tutto pronto a Voltaggio per l’utilizzo dell’area camper, la prima in Val Lemme, realizzata dal Comune vicino al campo sportivo grazie a 58mila euro del Fondo Unico Nazionale del Turismo arrivati dalla Regione lo scorso anno. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento dell’area, dedicata ai camper e ai veicoli per il turismo itinerante. Il regolamento indica “le modalità di accesso, utilizzo, permanenza e gestione dello spazio per garantirne il corretto funzionamento, il decoro e la sicurezza”

Al momento, la gestione resta in capo al Comune ma l’amministrazione comunale intende affidarla esternamente. Fra le questioni sollevate dalla minoranza, l’installazione di telecamere, in particolare per controllare l’abbandono dei rifiuti. E’ emerso che l’attivazione delle tv spia non era prevista nei costi di allestimento dell’area e che le telecamere saranno installate dal futuro gestore. L’opposizione ha inoltre evidenziato l’assenza di una copertura dell’area in vista di altre estati come quella di quest’anno.

Per il pagamento della tariffe, già approvate dalla giunta comunale ad agosto, il pagamento sarà digitalizzato per “efficientare la gestione, abbattere i costi di riscossione manuale e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari”.