Sarà un viaggio tra il classicismo tedesco e il romanticismo nordico ad animare il pomeriggio di domenica 29 novembre a Novi Ligure. Alle 17.30, la XII edizione delle Settimane Musicali Internazionali, rassegna organizzata dall’Associazione Musica e Cultura Pentagramma, approda al Centro culturale Capurro con il concerto Echi d’Europa. Ad accogliere il pubblico sarà l’’ex convento seicentesco di via Marconi, oggi sede della Biblioteca civica e dell’Archivio storico, intitolato al sacerdote novese che nell’Ottocento si distinse per il suo impegno nell’alfabetizzazione e nella promozione delle società di mutuo soccorso. Protagonista dell’appuntamento sarà il Duo Patria | Ballario, formazione cameristica unita non solo dall’affinità artistica ma anche dal legame familiare: sul palco saliranno infatti la violoncellista Camilla Patria e la pianista Elena Ballario, figlia e madre. Il programma pomeridiano si aprirà nel segno di Ludwig van Beethoven con la Sonata in sol minore op. 5 n. 2. Scritta nel 1796 e dedicata a Federico Guglielmo II di Prussia — egli stesso appassionato violoncellista — l’opera si snoda dall’ampio Adagio iniziale, scandito da ritmi puntati, fino al vivace Allegro, caratterizzato da serrati botta e risposta tematici tra i due strumenti. A chiudere il brano sarà il Rondò finale, dove il passaggio alla tonalità di sol maggiore muta l’atmosfera della composizione, lasciando spazio a passaggi di brillante virtuosismo. Nella seconda parte del concerto le sonorità si sposteranno verso il Nord Europa con la Sonata in la minore op. 36 di Edvard Grieg, pagine che il compositore norvegese dedicò al fratello violoncellista John. Il percorso musicale alternerà l’inquietudine del primo movimento alla distensione cantabile della seconda melodia, passando per un Andante che riprende una marcia tratta dalle musiche di scena per Sigurd Jorsalfar, fino al finale, in cui un breve recitativo del violoncello solo apre le porte a ritmi ispirati alle danze popolari norvegesi.

L’iniziativa proseguirà all’insegna della divulgazione e della didattica. La mattina seguente, lunedì 30 novembre alle 10.00, il Duo Patria | Ballario tornerà infatti al Centro Capurro per incontrare gli studenti e le studentesse delle scuole di Novi Ligure. Attraverso la formula della lezione-concerto, i giovani avranno l’opportunità di osservare da vicino violoncello e pianoforte, scoprendo i meccanismi del dialogo cameristico e il modo in cui i due strumenti si intrecciano tra temi e accompagnamenti.