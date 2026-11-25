Il conto alla rovescia per le festività natalizie sta per entrare nel vivo., dalle 15.00 alle 17.30, il centro cittadino di Arquata Scrivia si trasformerà in un villaggio delle feste grazie a “Accendiamo il Natale”, l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale per inaugurare ufficialmente il periodo più magico dell’anno. Il programma della giornata, pensato in particolare per le famiglie e i più piccoli, animerà in modo diffuso sia il borgo storico sia la zona LEA. Nel cuore del borgo, i bambini avranno l’opportunità di entrare nella Casa di Babbo Natale per consegnare di persona le loro letterine e ammirare la rappresentazione della Natività. A pochi passi di distanza, le sale della storica Casa Gotica ospiteranno invece l’esposizione “Arquator Presepi”, un percorso interamente dedicato all’arte e alla tradizione presepiale.

Parallelamente, in zona LEA, il pomeriggio sarà scandito da giochi e animazione: l’associazione Pazzanimazione porterà in piazza la sua allegra “invasione” di personaggi natalizi giganti insieme a un laboratorio di bolle di sapone, affiancati da gonfiabili, tirassegno e zucchero filato. Ad accompagnare i presenti non mancheranno la musica della Junior Band della Banda Musicale Arquatese, diretta dal Maestro Pietro Torrigia, e una merenda per tutti a base di cioccolata calda e pandoro, mentre i negozi e i locali del paese resteranno aperti per accogliere i visitatori in cerca delle prime idee regalo. Il momento più atteso dell’intero pomeriggio scatterà alle 17.00, orario fissato per la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie cittadine, che segnerà l’inizio ufficiale delle festività arquatesi. «Con “Accendiamo il Natale” vogliamo offrire alla nostra comunità un momento di spensieratezza, condivisione e calore» sottolineano dall’Amministrazione Comunale, rivolgendo «un ringraziamento speciale a tutte le realtà locali, ai volontari e alla Banda Musicale Arquatese che collaborano con entusiasmo per rendere vivo e accogliente il nostro paese in questo periodo così speciale dell’anno».

L’ingresso e la partecipazione a tutte le iniziative in programma sono liberi e gratuiti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0143 600411.