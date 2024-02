Arquata: “coriandoliAMO” … travestimenti, coriandoli e pentolacce.

Ed ecco arrivato il Carnevale, la festa più scanzonata dell’anno che, ad Arquata, si svolgerà domani, domenica 4 febbraio.

L’evento, dal titolo “coriandoliAMO”, inizierà alle 15, in Piazza Vittorio Veneto, nella zona detta Lea, dove confluiranno le mascherine per partecipare alla festa piena di allegria, dolci, stelle filanti e tanti, tanti coriandoli.

Sempre in Piazza Vittorio Veneto, sarà allestita l’imperdibile pentolaccia, tanto desiderata dai bimbi, che potranno partecipare ai giochi e agli intrattenimenti che gli organizzatori hanno pensato per loro. Come di consueto ci sarà la parata della mitica Banda in costume.

Per chi non avesse idea di quale travestimento adottare, è sufficiente copiare i volontari della Soms che con il riuso dei materiali hanno creato le scenografie che diventeranno set per scatti fotografici. Largo dunque alla fantasia e alla creatività, ecco che, a costo più o meno zero, sia per l’ambiente, sia per il portafoglio con il recupero di vecchi abiti o utilizzando carta e cartoni si possono creare maschere d’effetto.

Il Carnevale Arquatese è promosso dal Comune e organizzato in collaborazione con Soms, Croce Verde e Corale.

(Foto d’archivio Massimo Sorlino)