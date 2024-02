Una troupe della Rai ha girato un servizio tra Val Curone e Val Borbera per raccontare la vicenda dell’impianto eolico “Monte Giarolo”, proposto dalla 15 Più Energia di Brescia tra il crinale del monte Chiappo e del Giarolo. La giornalista Federica Burbatti ha intervistato vari amministratori locali, tra cui il presidente della Provincia, Enrico Bussalino, e il presidente dell’Unione Montana Terre Alte, Vincenzo Caprile, oltre a imprenditori e rappresentanti delle varie associazioni contrarie, come gli enti locali, alle 20 torri eoliche, alte 200 metri, previste sui versanti, tra cui il Cai e il comitato per il Territorio delle 4 Province. Il timore maggiore riguarda il pesante impatto ambientale e le conseguenti ricadute sull’economia locale. Il servizio sarà trasmetto dal Tg3 Piemonte oggi, 2 febbraio, alle 14 e alle 19,35.