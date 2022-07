Cinquanta giovani atleti a Voltaggio per  il Carrosio Camp 2022

“Bellissimo! 50 bambini! E, sommandoli a quelli del centro estivo Fuoriclasse,

presenti martedì mercoledì e giovedì in area sagre, mai visti tanti bambini tutti insieme a Voltaggio dai tempi delle colonie del Travo”. Il sindaco di Voltaggio, Giuseppe Benasso, è entusiasta.

Infatti, da ieri, lunedì 4 luglio e fino a venerdì 8 luglio, si svolge nel Centro Sportivo Giovanni Benasso a Voltaggio, col suo mitico manto erboso, per la prima volta un camp estivo calcistico denominato Carrosio Camp 2022, dedicato ai ragazzi della scuola calcio di età compresa tra i 5 ai 12 anni. A parteciparvi sono cinquanta giovanissimi atleti.

Le attività, che si svolgono per i 5 giorni dalle 9 del mattino fino alle 5 di pomeriggio, sono seguite da tecnici FIGC qualificati ed istruttori ISEF che alternano esercizi specifici per il calcio a momenti di riposo e giochi ludici soprattutto per i più piccoli.