Costi energetici ridotti del 70% nel tennis coperto di via Bosio.

Costi ridotti del 70%: grazie alle nuove luci a led del secondo campo da tennis coperto del centro sportivo di Gavi, ci saranno notevoli risparmi per le casse del Comune, che ha installato il nuovo impianto. Il tendone, gestito anch’esso dal Tennis club Gavi “Carlo Bassano”, è stato oggetto di un intervento che, come spiegano dal Comune, “va nell’ottica del miglioramento delle strutture sportive sia nell’ottica del risparmio energetico. Una scelta importante per richiamare gli amanti di questo sport diminuendo i costi di gestione dell’impianto di illuminazione del 70%”.