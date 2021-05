Doveva essere la prima partita dopo oltre un anno di attesa, quella di sabato primo maggio programmata al PalaGavi tra la Pirates Novi Gavi e il Club PlayAsti 76 di Asti. Invece, venerdì sera è giunta la notizia che, unica nel panorama del girone A della Coppa Italia di serie D di pallavolo femminile della regione Piemonte, veniva rinviata perché due delle avversarie risulterebbero positive al Covid. L’entusiasmo della partenza viene subito smorzato da questa prima occasione di contagio che non si è potuta ovviare per i brevissimi tempi a disposizione per la verifica sulle giocatrici restanti della squadra avversaria. Nella massima sicurezza, così come giustamente opera la Fipav, secondo protocollo, si annulla la gara e il desiderio di tornare a giocare si sposta a sabato prossimo quando la squadra connubio tra Novi e Gavi del volley femminile incontrerà la MTS di Santena, che nel primo turno ha vinto perentoriamente in trasferta contro il San Rocco di Moncalieri. “Sarà una delle partite più difficili – ha dichiarato il coach Marco Barbagelata – arrivarci dopo essere state ferme più di un anno è un handicap. Se poi la tua avversaria ha già rotto il ghiaccio sarà ancora più complicato, ma siamo attrezzati per esperienza e qualità per affrontare anche questo ostacolo”. Gli altri risultati del primo turno del girone hanno visto vincere in trasferta anche l’In Volley si Chiericontro il PVB Cime di Canelli per 3-0 e il Chisolla Volley contro il GS Pino Volley in casa per 3-1.