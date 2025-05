Giochi di cortile e di strada disegnati a terra nelle aree pedonali che conducono alle scuole. A Serravalle Scrivia a fine aprile è diventato realtà il Parco Giochi Diffuso, un percorso protetto e ludico per raggiungere in sicurezza le strutture scolastiche e sportive. “Un’iniziativa – spiegano dal Comune – che si avvicina al concetto dell’obiettivo europeo di “strada scolastica”, voluto dall’amministrazione comunale e ideato, a partire dallo scorso anno, dal Comando di Polizia locale, con la collaborazione della società Wow.

L’obiettivo generale del progetto – aggiungono dal municipio – è rendere protagonista la famiglia come parte integrante del territorio, la condivisione dei valori dell’inclusione, del senso civico, del rispetto dell’ambiente, per favorire, attraverso l’aspetto ludico, la sicurezza della mobilità pedonale. Il recupero dei giochi tradizionali praticati dalle generazioni precedenti, rispecchia comunque la realtà digitale, in quanto ogni installazione è dotata di una piastra con un qr code che, scansionato, permetterà di visionare le spiegazioni del gioco e di fornire altre informazioni”.

Le classi IV e V elementare dell’istituto comprensivo “Martiri della Benedicta” hanno creato disegni e giochi, poi riprodotti lungo i percorsi e davanti alla scuola dagli artisti della ditta Wow.

Le zone individuate nel tracciato casa scuola, comprendono l’area verde di Via Brodolini, l’area interna al parco “Ragazzi della Benedicta” e la passerella pedonale che porta alla scuola lungo Via Borgonuovo. Lungo il percorso pedonale di Via San Rocco, che conduce alle scuole, sono stati inoltre realizzati interventi per la delimitazione del percorso protetto, con cordoli stradali e transenne parapedonali personalizzate con pannelli che rappresentano messaggi educativi per i giovani e per gli adulti.