Al Teatro della Juta va in scena “L’uomo che sussurrava aiuto”

Nell’ambito della rassegna “A ciascuno il suo Teatro”, curato dal Consorzio Servizio alla persona, (CSP) di Novi Ligure, sabato 8 febbraio alle 21, sul palco del Teatro della Juta di Arquata Scrivia andrà in scena lo spettacolo “L’uomo che sussurrava aiuto”, della compagnia torinese Onda Larsen.

Scritto da Lia Tomatis e con la regia di Paolo Carenzo, lo spettacolo è una scatenata commedia dal gusto un po’ surreale, in cui tutto ha inizio da un errore sui social: dopo aver rinunciato a diventare presidente della Repubblica, Mario decide di continuare la sua vita evitando i riflettori, ma Max, il suo sempre presente migliore amico, nonché suo agente, tenta di convincerlo a non mollare la “carriera mediatica” che “da qualche parte porta sempre!”. Così, quando Max scopre che Mario e sua moglie avranno un figlio, lo scrive immediatamente sulla pagina fan di Mario…Da qui una serie di errori ed equivoci porterà al coinvolgimento del Vaticano, della Ministra della Cultura Laura e di un oscuro Cardinale, in una escalation che sembra portare a una catastrofe globale! In un momento storico in cui la religione, il concetto di identità culturale e di famiglia sono argomenti più che mai attuali, Onda Larsen, il cui stile è fortemente improntato sulla contemporaneità, sceglie di affrontare la questione con ironia, costruendo una sorta di mondo parallelo, utilizzando la satira pungente e lo stesso codice narrativo, basato sull’estremizzazione e sulla deformazione del reale, degli spettacoli precedentemente realizzati.

Lo spettacolo a ingresso gratuito. è interpretato da: Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis, Pierpaolo Congiu. Costumi e scenografie Onda Larsen.