“Il mio ricordo più bello”, sul palco del Civico di Gavi

L’apertura della stagione teatrale di Commedia Community, “Prove Generali di Rivoluzioni”, si preannuncia all’insegna dei toni amarcord e inizia con un evento “Fuori Cartellone” che riporterà sul palco di Gavi il celebre Quartetto Due Più Due CetraIl primo appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre alle 21, al Teatro Civico di Gavi con lo spettacolo “Il mio ricordo più bello”. Il quartetto, formato dagli artisti: Erica Gigli, Christian Primavera, Luca Faraci e Simone Guarino, si è costituito circa un anno fa con l’obiettivo di reinterpretare l’intramontabile stile del Quartetto Cetra.

Dopo un esordio prevalentemente musicale, il gruppo si cimenta ora con questa commedia leggera e divertente che racconta le vicende di quattro amici e un grande equivoco.

Una storia di relazioni, paure e sogni condivisi, narrata proprio attraverso le indimenticabili canzoni del Quartetto Cetra, reinterpretate dal vivo in un’atmosfera dal sapore retrò, ma dal ritmo attualissimo. Un progetto coraggioso, indipendente e collettivo, interamente pensato, scritto e prodotto dai 2 più 2 Cetra dopo mesi di lavoro creativo e prove, reso possibile grazie al prezioso supporto di Massimo Colaianni di Amaro Liborio, main sponsor della commedia.

Sarà una occasione per aprire il periodo delle feste a teatro, con una serata musicale divertente, spensierata e cullati dalle più belle canzoni che hanno segnato un’epoca: Nella vecchia fattoria, un bacio a mezzanotte, Ba Ba Baciami piccina, Vecchia America, Donna, Però mi vuole bene, Sole Pizza Amore, e molti altri successi di questo incredibile quartetto.

La stagione teatrale 2025-26 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito.

Per info, prenotazioni: 345.0604219 – [email protected] – www.teatrodellajuta.it;