Altri dieci giorni di chiusura per la strada 147 a Carrega per consentire l’esecuzione degli ultimi lavori annunciati dalla Provincia, cioè il distacco dei massi ancora pericolanti sul versante franato nel 2022 e la sistemazione delle reti a ridosso della provinciale. Un nuovo lungo periodo, seppure inferiore agli ultimi due mesi di stop al traffico che hanno portato allo scontro tra il Comune e l’amministrazione provinciale. Palazzo Ghilini non aveva infatti messo a bilancio i 100mila euro necessari alla manutenzione del sistema di protezione e i tempi si sono allungati a dismisura dopo la caduta delle pietre avvenuta a marzo.

Ora l’ordinanza provinciale prevede la chiusura del tratto a valle di Connio da lunedì 4 agosto a mercoledì 13 agosto, nel pieno della stagione turistica, quando a Carrega la popolazione passa da meno di 100 residenti a qualche migliaio di persone.

Per la Provincia, con la 147 chiusa, Carrega non è isolata: un concetto ribadito nella risposta fornita dal presidente Luigi Benzi all’interrogazione presentata dalla minoranza in Consiglio provinciale. Gli abitanti possono infatti percorrere la strada provinciale 16 in Liguria, verso Propatata, un giro tortuoso e molto lungo per arrivare in Piemonte.

Nella risposta, a proposito dei lavori al via lunedì, c’è scritto però che l’intervento terminerà l’8 agosto: quindi durerà solo 4 giorni e non 10 come indica l’ordinanza?