C’è una società interessata a riaprire l’ex Mercatone Uno di Serravalle Scrivia. Lo rileva una determina degli uffici comunali con la quale è stata revocata la precedente licenza alla vendita al dettaglio rilasciata nel 1982 e attiva fino al 2019, quando il centro commerciale venne chiuso definitivamente.

A gennaio avevano destato curiosità i lavori in corso sulla recinzione dell’immobile di via Cassano, richiesti dalla proprietà, la Cve di Imola. Quest’ultima nel 2020 aveva risolto il contratto di affitto con la M. Business, ultima società titolare del centro commerciale, finita in amministrazione controllata. Nei mesi scorsi i commissari liquidatori avevano tentato l’ennesima vendita del capannone, anche stavolta finita senza acquirenti. Ora emerge che la Cve ha stipulato un contratto preliminare con un soggetto interessato a rilevare l’attività. Per questo, il Comune ha revocato la precedente licenza in attesa di avviare le procedure per quella nuova.