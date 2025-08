La Delegazione FAI Novi Ligure sostiene e supporta per gli aspetti culturali il Comune di Carrosio che, nell’ambito del progetto PNRR “Carrosio – Torrente di Natura e Cultura”, organizza una camminata serale verso l’Osservatorio astronomico, creato dal novese Claudio Ferretti, in programma per domenica 10 agosto dalle 18 alle 23,30.

Il percorso, con partenza dall’ex asilo di fronte alla chiesa parrocchiale del paese e lungo circa 2 km, ha una difficoltà medio-facile e presenta modeste salite sia su terreno asfaltato che sterrato. Al ritorno la discesa dall’Osservatorio si svolgerà in notturna.

Lungo la camminata sono previsti dei momenti davvero speciali: si potrà contemplare il panorama e il cielo con occhi diversi, accompagnati dalla lettura di leggende e miti antichi sulle costellazioni a cura della Libreria La Bottega del Sanconiglio di Novi Ligure e dalle canzoni e melodie del giovane e promettente cantautore romano Tommaso Gizzi, recentemente selezionato per la fase finale del Premio Mia Martini.

Dopo l’apericena sarà possibile visitare l’Osservatorio a piccoli gruppi, osservando il cielo notturno direttamente dal telescopio messo a disposizione da Claudio Ferretti.

La partecipazione all’evento prevede il versamento sul posto di un contributo a partire da 15 euro per gli iscritti FAI e 18 euro per i non iscritti, destinato a sostenere i progetti e le attività istituzionali della Fondazione e comprendente l’apericena preparato dalla Pro Loco di Carrosio. Il contributo non è dovuto per i bambini fino ai 10 anni.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito FAI Prenotazioni (https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/stellarmente-passi-notturni-tra-corpi-celesti-musica-e-parole-36660/) entro le ore 23:59 di mercoledì 6 agosto, ricordandosi di portare con sé la liberatoria (scaricabile dal portale durante la prenotazione), da consegnare compilata e firmata prima della partenza.

Per informazioni ulteriori sull’evento è possibile consultare il sito del FAI (https://fondoambiente.it/eventi/stellarmente-passi-notturni-tra-corpi-celesti-musica-e-parole) oppure visitare la pagina FB Delegazione FAI Novi Ligure o l’account IG delegazionefainoviligure.