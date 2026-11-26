A due anni dalla chiusura le società interessate alla gestione si sono ritirate e l'Asl non può neppure procedere con l'iter.

Ancora nessuna risposta concreta dalla Regione sul futuro della casa di riposo di Gavi,, chiusa dal 1° gennaio 2025. Sulla struttura autorizzata per 58 posti letto oggi in Consiglio regionale il consigliere Pasquale Coluccio (M5s) ha presentato la sua quarta interrogazione in quasi due anni chiedendo nuovamente alla Giunta Cirio a che punto fosse il percorso di finanza di progetto indicato dall’ASL AL. L’azienda sanitaria aveva infatti annunciato l’intenzione di avviare un project financing con un privato per affidare la gestione e la messa a norma dell’edificio.

“La risposta dell’assessore – sostiene Coluccio – conferma che nessuna delle due imprese interessate ha formalizzato una proposta concreta dopo i sopralluoghi. Un anno fa il coinvolgimento dei privati veniva presentato come l’unica soluzione reale per riattivare il presidio. Oggi quel percorso non ha prodotto risultati e nella risposta non viene indicata un’alternativa“.

Non solo: “L’ASL – aggiunge Coluccio – non dispone della qualificazione necessaria per attivare autonomamente il partenariato pubblico-privato. Bisognerà quindi individuare una stazione appaltante qualificata, qualora arrivassero nuove proposte. Siamo ancora ai passaggi preliminari, mentre il territorio continua a fare a meno del servizio.

Non basta assicurare che si continua a seguire la vicenda con attenzione. Servono risorse certe, un percorso concretamente attuabile e tempi di riapertura. Gli anziani e le famiglie di Gavi non possono restare in attesa che qualche operatore privato si faccia avanti. Regione e ASL dicano come intendono restituire questo presidio alla comunità“.