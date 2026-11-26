I contratti preliminari di compravendita e diritto di superficie ci sono già ma per adesso il progetto non è ancora depositato presso il ministero dell’Ambiente. Quello che il comitato Salviamo le cascine definisce “il più grande impianto agrivoltaico in Piemonte”, denominato “Fattoria Solare Magnolia”, è ancora una volta proposto da una società legata al gruppo Renergetica, acquisita lo scorso anno dalla Cva, la Compagnia Valdostana delle acque, a sua volta posseduta dalla finanziaria della Regione Valle d’Aosta, Finaosta. Sono gli stessi soggetti titolari del progetto in programma a Rocca Grimalda e di altri autorizzati e previsti in molti altri Comuni alessandrini.

“Fattoria Solare Magnolia”, secondo le intenzioni della società, sarà installato nelle campagne di Frugarolo e Fresonara, su un totale di ben 130 ettari di terreni agricoli. Al momento è in corso la valutazione dal punto di vista archeologico. La potenza sarà di 65.688 kWp, per questo l’iter sarà a livello ministeriale, una volta depositata la documentazione.

In teoria, con l’agrivoltaico la coltivazione dei terreni dovrebbe essere consentita ma a sollevare dubbi non sono solo le ulteriori migliaia di pannelli su aree agricole sul territorio alessandrino ma anche la situazione della Cva dal punto di vista legale, essendo la società coinvolta dal mese scorso nell’indagine per corruzione che in Sicilia vede fra gli indagati l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao.

Per questo, il mese scorso un appello rivolto a Comuni, Provincia e Regione, firmato dai comitati Rispettiamo il territorio di Rocca Grimalda e Salviamo le cascine di Alessandria e dalla Consulta per il paesaggio, l’agricoltura e le energie rinnovabili sostenibili di Acqui Terme, chiedeva di “interrompere le relazioni con aziende che si sono già macchiate di corruzione”.

L’Alessandrino, recita l’appello, “rappresenta uno dei contesti geografici in cui Renergetica si è mostrata maggiormente attiva, promuovendo un elevato numero di progetti e ottenendo molteplici autorizzazioni per fotovoltaico e agrivoltaico. Tra il 2009 e il 2025 figurano 16 procedimenti autorizzativi riferiti alla società, corrispondenti a una potenza complessiva superiore a 106 Mwp, e un ulteriore progetto è in fase di verifica”. I firmatari hanno richiesto “il rispetto dei principi del codice etico dell’amministrazione pubblica” sostenendo quindi che gli enti non debbano continuare ad avere relazioni con aziende indagate per il resto contestato alla Cva. L’appello, finora, è caduto nel vuoto.