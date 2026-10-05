Giornate FAI d’Autunno: antichi catasti, borghi fortificati e natura

Un fine settimana all’insegna della memoria, dell’architettura e del paesaggio. In occasione delle consuete Giornate FAI d’Autunno, il gruppo “Sette Castelli dal Tobbio all’Orba” (Delegazione FAI di Novi Ligure) propone un cartellone di aperture che punta i riflettori su aspetti rari e affascinanti del territorio. Tre i percorsi principali pensati per appassionati, residenti e turisti: un viaggio archivistico tra i catasti storici, una passeggiata tra i bastioni medievali di Mornese e una giornata dedicata all’ambiente e al cinema documentario a Lerma. Sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle18.00, un itinerario che rappresenta un vero e proprio unicum per le manifestazioni FAI. Al centro dell’apertura non c’è un singolo monumento, ma la storia stessa del suolo attraverso la cartografia fiscale dal XVI al XVIII secolo. Realizzata nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Archivistici di Piemonte e Valle d’Aosta per tutelare i preziosi tomi, l’iniziativa si concentrerà nella sola giornata di sabato. Il percorso inizia dal Teatro Comunale Soms di Silvano d’Orba, dove i visitatori scopriranno la genesi delle misurazioni agrarie e del prelievo tributario nel corso dei secoli. Da lì si accede alla Sala Consiliare del paese, custode di dieci volumi originali e della relativa mappa d’epoca. L’itinerario diffuso prosegue poi nelle sale consiliari di Castelletto d’Orba, Lerma e Casaleggio Boiro, per un totale di circa venti registri restaurati in mostra. Un’occasione per comprendere l’alternarsi di regni ed esenzioni fiscali, concedendosi al contempo un giro panoramico tra vigneti tinti d’autunno, botteghe artigiane ed eccellenze enogastronomiche locali, dal Dolcetto ai salumi tipici.

Sabato 10 ottobre, 14.30 – 17.30 e domenica 11 ottobre,10.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30, Mornese apre le porte del suo nucleo più antico: il Borgo Alto. Il percorso guidato dai “Ciceroni” FAI parte dalla storica piazza della Loggia per risalire verso la fortificazione duecentesca di proprietà della famiglia Doria, oggi dimora di charme accessibile eccezionalmente per l’evento. Oltrepassato l’arco in pietra, i visitatori possono entrare nella torre delle guardie, osservare il plastico medievale del borgo e salire sul bastione panoramico. L’itinerario a piedi prosegue lungo le mura difensive del ricetto (l’antico receptum), arricchito per l’occasione dalle opere a tema medievale degli artisti locali Isacco Anfosso, Ezio Minetti e Giorgio Romero. La passeggiata tocca la vallata del torrente Boiro, l’esterno del collegio delle Figlie di Maria Ausiliatrice e si conclude in una cantina storica con le antiche botti da vino. Per chi vuole camminare ancora, una deviazione verso la pineta conduce alla Big Bench panoramica affacciata sull’intera vallata.

Domenica 11 ottobre, dalle 9.00 alle 18.00, i riflettori si spostano su Palazzo Baldo a Lerma, sede operativa dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese (APAP). L’edificio d’inizio Novecento diventa il punto di partenza per comprendere come lavora un parco naturale impegnato nella rete europea Natura 2000. La giornata è suddivisa in due momenti: mattina e primo pomeriggio (9.00 – 15.00): visite alla sede con focus su flora e fauna locali, la mostra fotografica “Cuore di Cabané” e le proiezioni d’archivio. Alle 11.00 e alle 14.00 sono previsti due approfondimenti dedicati all’Ecomuseo di Cascina Moglioni e alla memoria delle comunità dell’Appennino. Dalle 15.00 alle 18 pomeriggio cinematografico con spazio alla rassegna documentaristica del Marcarolo Film Festival, punto di riferimento dal 2008 per il cinema d’ambiente e culture locali. Verranno proiettati quattro titoli: Il grano ritrova la sua storia (4′), Il gatto sarvægo (23′), Angela racconta (16′) e il lungometraggio naturalistico francese Une vie de Grand Rhinolophe (45′). L’ingresso alle proiezioni è a partecipazione libera fino a esaurimento posti (durante il festival le visite all’edificio saranno sospese). Per tutte le informazioni organizzative resta attivo il contatto della Delegazione FAI di Novi Ligure ([email protected]).