Ddl Infrastrutture: 1,1 milioni di euro per la viabilità di Serravalle Scrivia

Una svolta cruciale per la viabilità di Serravalle Scrivia: nell’ambito del disegno di legge Infrastrutture è stato approvato un contributo straordinario di 1 milione e 100 mila euro destinato al Comune. I fondi serviranno a finanziare la progettazione di una nuova arteria stradale per collegare la frazione residenziale di Ca’ del Sole con la zona del campo sportivo e del polo scolastico, evitando il passaggio forzato nel trafficato centro cittadino. L’emendamento, presentato dalla Lega e firmato dal capogruppo del Partito alla Camera, Riccardo Molinari, ha ottenuto il via libera lunedì pomeriggio durante i lavori della Commissione Bilancio della Camera. Il provvedimento attende ora l’approvazione definitiva dell’Aula di Montecitorio prima di passare all’esame del Senato.

Il contributo economico, se verrà approvato, sarà erogato in due tranche: 300 mila euro nel 2026 e 800 mila euro nel 2027, con l’obbligo tassativo di impiegare le risorse entro la fine del 2027.

«Mi sono fatto carico di una richiesta dell’amministrazione comunale che da tempo cercava risorse per risolvere un problema di viabilità strategico per Serravalle». ha commentato l’onorevole Molinari

Entusiasta la reazione del primo cittadino di Serravalle Scrivia, Luca Biagioni: «Un grazie all’onorevole Molinari, che ha saputo prendere a cuore e sostenere in Parlamento un progetto essenziale per tutti noi. La frazione di Ca’ del Sole, vicina all’Outlet, ha visto una forte crescita demografica negli ultimi decenni. Grazie a questo finanziamento potremo finalmente realizzare una strada diretta verso le scuole e gli impianti sportivi, bypassando il centro paese: un intervento che consentirà da un lato di decongestionare il traffico e dall’altro di garantire spostamenti più rapidi e sicuri».