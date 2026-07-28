Il Living Theatre riconquista la piazza

Ventisette anni dopo il primo storico incontro, le porte della Val Borbera tornano ad aprirsi a una delle esperienze artistiche e politiche più radicali, dirompenti e influenti del Novecento: il Living Theatre. Dal 23 luglio, la comunità locale rivive quell’incrocio unico tra arte e impegno civile. L’evento centrale di questo straordinario itinerario sarà la performance di venerdì 31 luglio, alle 18.00, in Piazza Regina Margherita a Rocchetta Ligure. Sarà questo il cuore pulsante del progetto internazionale “Public Acts: A Journey to Non-Violence”, una prima e attesa azione scenica in cui la compagine europea dello storico gruppo fondato da Julian Beck e Judith Malina trasformerà lo spazio urbano in un laboratorio politico e artistico a cielo aperto. L’appuntamento di venerdì non sarà una semplice operazione nostalgia, né tantomeno una fredda celebrazione museale, ma un’esperienza viva di teatro partecipativo e di strada. Finanziato dal programma europeo Erasmus+ e realizzato in sinergia con il collettivo greco Facta Non Verba, oltre che con l’appoggio del Comune di Rocchetta Ligure, l’evento vedrà attori e cittadini riappropriarsi dello spazio pubblico per lanciare un messaggio forte, corale e urgente sulla non-violenza e sull’attivismo civile.

Dopo l’intensa giornata di Rocchetta Ligure, la carovana si sposterà il giorno successivo, sabato 1° agosto, a Costa Vescovato per l’atto conclusivo organizzato in collaborazione con la Cooperativa Valli Unite, siglando la fine di un indimenticabile viaggio tra arte, memoria e trasformazione sociale.