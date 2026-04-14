Alfonso Sabella, magistrato che ha dedicato la propria carriera alla lotta alla criminalità organizzata e ad arrestare mafiosi di notevole spessore, domenica 19 aprile sarà a Novi Ligure, nella Biblioteca Civica, ospite di Libera, che lo ha invitato nell’ambito del percorso di Educazione alla legalità.

“La serata – spiegano da Libera -, che prende spunto dal suo libro “Cacciatore di mafiosi”, rappresenterà un’occasione unica per ascoltare dalla sua viva voce racconti, esperienze e riflessioni maturate negli anni più complessi della lotta a Cosa Nostra, tra indagini, pedinamenti e arresti eccellenti. Sabella è stato protagonista diretto della cattura di alcuni tra i più pericolosi latitanti mafiosi, tra cui Leoluca Bagarella, Giovanni ed Enzo Brusca, Pietro Aglieri, Nino Mangano, Vito Vitale, Mico Farinella, Cosimo Lo Nigro, Carlo Greco e Pasquale Cuntrera, contribuendo in modo significativo all’azione dello Stato contro le organizzazioni criminali“.

“L’incontro – aggiunge l’associazione – non sarà soltanto un momento di testimonianza, ma anche uno spazio di confronto aperto con la cittadinanza, in cui riflettere sul valore della legalità, sul ruolo delle istituzioni e sulle responsabilità individuali e collettive nella costruzione di una società più giusta. Attraverso il racconto diretto di esperienze vissute in prima linea, il pubblico potrà avvicinarsi a una stagione cruciale della storia italiana e comprenderne le implicazioni ancora attuali”.

Lunedì 20 aprile Sabella incontrerà gli studenti novesi nell’ambito del progetto “Scuola di Legalità” portato avanti da anni dall’Istituto Ciampini Boccardo.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Novi Ligure, si inserisce nel percorso educativo del Progetto Legalità, promosso da Libera con il contributo e la collaborazione di Fondazione Social, ICS ETS, Cascina Saetta, Fuga di Sapori e Parcival, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza – e in particolare i giovani – sui temi della giustizia, dell’etica pubblica e dell’impegno civile.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.