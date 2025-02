“Il Forte di Gavi luogo spazio di sperimentazione artistica e culturale”. Lo sostiene il direttore della fortezza gaviese, Riccardo Vitale, dopo l’inaugurazione della mostra personale dell’artista trevigiano Manuel Giacometti, dal titolo Love is Key, il 14 febbraio, evento che ha riscosso grande successo. La mostra, organizzata dalle Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte in collaborazione con l’associazione nazionale PA Social – Tavolo del Turismo, potrà essere visitata fino a domenica 30 marzo. “Siamo orgogliosi di ospitare questa mostra al Forte di Gavi – ha detto Vitale -, un luogo che non è solo memoria storica, ma anche spazio di sperimentazione artistica e culturale. La straordinaria risposta del pubblico dimostra quanto sia importante creare eventi che parlino a tutti, e Love is Key trasmette un messaggio universale di amore e connessione. La collaborazione con PA Social e i numerosi comuni coinvolti ha reso questa iniziativa ancora più significativa”. Presente, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Domenico Ravetti, che ha sottolineato l’importanza di iniziative artistiche e culturali volte alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio. Inoltre, il Lions Club di Gavi ha conferito il Premio Talento a Manuel Giacometti, con un riconoscimento di 400 euro, celebrando così il suo contributo artistico e il valore delle sue opere, incentrate sul messaggio universale dell’amore.

“Un momento particolarmente significativo – ricordano gli organizzatori – è stata la presentazione dell’opera realizzata dall’artista all’interno del Forte, che resterà come installazione permanente, arricchendo il patrimonio culturale del sito”. Nell’occasione è stata lanciata la call nazionale “Vision-AI Sguardi digitali sui luoghi che amiamo”, annunciata da Barbara Gramolotti in rappresentanza di PA Social – Tavolo Turismo: “La call, ideata nell’ambito del decennale dell’associazione, invita artisti e creativi a reinterpretare i luoghi italiani attraverso l’intelligenza artificiale. Le opere selezionate saranno esposte nella mostra Vision-AI 2026, che si terrà nuovamente al Forte di Gavi, sancendo così la continuità della collaborazione tra Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte e PA Social. Maggiori dettagli sulla call sono disponibili al seguente link: https://www.pasocial.info/info-dai-tavoli/”. A rendere ancora più speciale la rassegna di quest’anno, è la collaborazione con i Comuni e i paesi del territorio (Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bosco Marengo, Carrosio, Carezzano, Casaleggio Boiro, Capriata d’Orba, Cosola, Francavilla Bisio, Fresonara, Lerma, Mornese, Pasturana, Pratolungo di Gavi, Predosa, San Cristoforo, Scrivia, Tassarolo, Vendersi, Villalvernia) che hanno realizzato una o più Panchine del Cuore, un vero e proprio omaggio all’essenza della mostra. La chiusura della mostra, prevista per domenica 30 marzo, sarà accompagnata da varie attività, tra cui la conclusione della call sulle opere di intelligenza artificiale alla presenza del Lions Club Gavi e Colline del Gavi che ha supportato l’evento e donerà al Forte un defibrillatore, acquistato grazie alla raccolta fondi della mostra del 2024”. L’orario di apertura del Forte e di visita alla mostra è consultabile al link https://shorturl.at/09rIm