Dopo il grande successo delle tappe di Miami a marzo e Edimburgo ad aprile, il Gavi World Tour – l’evento che il Consorzio Tutela del Gavi organizza nelle più importanti metropoli internazionali – prosegue il suo viaggio e approda a Torino.

Il Gavi World Tour nasce come evento di incontro tra la denominazione del Gavi DOCG e i suoi principali interlocutori: giornalisti, ristoratori, operatori del settore e wine lovers offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza di questa eccellenza vinicola attraverso masterclass dedicate, degustazioni guidate e incontri diretti con i produttori.

L’appuntamento torinese, ospitato presso la Sede AIS Piemonte in via Modena, è strutturato in due momenti distinti:

· alle 13 – Masterclass riservata agli operatori e alla stampa. La sessione sarà condotta da Filippo Bartolotta, wine educator di fama internazionale attivo anche negli Stati Uniti.

· Dalle 14,30 – Walk-around tasting aperto al pubblico, in cui i partecipanti potranno scoprire le migliori espressioni del Gavi DOCG attraverso le referenze di 29 produttori presenti: un viaggio sensoriale e culturale che permette di confrontarsi e approfondire le caratteristiche peculiari di questo vino, direttamente con i vignaioli

Per accrediti e prenotazione: https://gaviworldtour.com/it/torino

“Nonostante il grande successo all’estero dato da una quota export del 92 % , il Gavi docg è orgogliosamente il vino bianco secco maggiormente prodotto in Piemonte e vorremmo tornare protagonisti in casa nostra a partire dal capoluogo regionale” –afferma Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi. “Oltre a rappresentare un’eccellenza vinicola, il Gavi DOCG è espressione di un territorio straordinario, dove l’enoturismo si è sviluppato con successo ed è pronto ad accogliere turisti e appassionati. Un’area dal grande valore storico e culturale, che merita di essere scoperta e apprezzata attraverso il suo vino”