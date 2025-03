La presentazione del Gruppo Ciclistico”I Cinghiali Evolution” in occasione della Milano-Sanremo

La Milano-Sanremo è tra le corse più iconiche del mondo del ciclismo. Il territorio del basso Piemonte, in particolare del novese è vocato a questo sport, sia per la conformazione del territorio sia per aver dato i natali a grandi campioni, Girardengo, Coppi e anche per la presenza di importanti case costruttrici di biciclette. Novi Ligure ha un legame particolare con il ciclismo, cui ha perfino dedicato un Museo. Il passaggio in città della Milano-Sanremo è dunque, sempre un evento. Quest’anno si correrà sabato 22 marzo. Nell’attesa della Classicissima di Primavera, il Museo dei Campionissimi ospiterà la presentazione del Gruppo Ciclistico ASD “I Cinghiali Evolution“. Alle 10 sarà presentata la squadra con la nuova maglia e saranno illustrati i risultati ottenuti e il nuovo progetto che impegnerà il team nei prossimi anni.

ASD “I Cinghiali Evolution” è un gruppo ciclistico e scuola MTB con sede a Novi Ligure. Fondata nel 2013, l’associazione promuove la passione per il ciclismo a tutti i livelli, offrendo corsi di formazione, attività multidisciplinari e partecipazione a competizioni agonistiche. Affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, “I Cinghiali Evolution” si distingue per i successi sportivi e l’impegno nella crescita dei giovani talenti. Per il 2025 sono in programma nuove iniziative e la partecipazione a importanti circuiti e campionati. Il triennio 2026-2029 vedrà un ulteriore sviluppo delle attività e il consolidamento del ruolo di “I Cinghiali Evolution” come una delle realtà più dinamiche e competitive nel panorama ciclistico del territorio.

Al termine della presentazione si potrà assistere al passaggio della corsa. Anche quest’anno la Milano-Sanremo partirà da Pavia alle 10. Come di consueto, il passaggio in città è previsto tra le ore 12 e le 12,30 circa. I corridori, provenienti da Pozzolo Formigaro, entreranno in città da via Mazzini, percorreranno piazza della Repubblica, per poi svoltare in via Pietro Isola e proseguire lungo viale dei Campionissimi, via Ovada e strada del Turchino. Le strade cittadine interessate dal percorso saranno chiuse al traffico circa un’ora prima del passaggio e sino al termine della gara.

Per info: 0143772266 – 0143772230 – [email protected]