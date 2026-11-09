Arquata Volley: prima vittoria a Genova contro il Movimento ragazzi

È arrivata la prima vittoria stagionale per l’Arquata Volley nel campionato di Prima Divisione Ligure. Sabato 7 novembre, sul campo genovese di Quezzi contro il Movimento Ragazzi S. Sabina, le ragazze arquatesi hanno conquistato tre punti pesantissimi imponendosi con il punteggio di 1-3 (19-25, 29-27, 17-25, 22-25).

Una prova di grande carattere e maturità su un campo ostico, supporter molto calorosi e in una categoria di livello superiore che si sta dimostrando altamente competitiva.

Grande soddisfazione a fine match nelle parole di Coach Roberto Tamburini:

“Intanto è la prima vittoria stagionale e prendiamo 3 punti in una nuova categoria che si dimostra decisamente di livello superiore. La prestazione delle ragazze a me è piaciuta, stanno dimostrando di crescere giorno per giorno anche per adattarsi al nuovo standard. C’è ancora da lavorare ma i presupposti sono confortanti. Rispetto al passato ho visto più concentrazione e consapevolezza delle proprie capacità: per esempio, pur sotto di diversi punti in tutti i set, sono riuscite a risalire con ordine e ribaltare il punteggio. Diciamo che qualche soddisfazione potremmo togliercela; dipende solo dalle ragazze e da quanto sapranno crederci e lavorare sodo”.

Anche la Dirigenza sottolinea i progressi del gruppo: “Visto che queste ragazze le abbiamo viste crescere anche anagraficamente parlando, concordiamo pienamente con il coach. C’è molta più consapevolezza dei propri mezzi e una conseguente maggiore applicazione nello svolgere ciascuna il proprio compito. La costanza e la disponibilità negli allenamenti ci consentiranno di crescere ancora molto”. Dal campo, le atlete raccontano così l’andamento del match: “Nel primo set siamo scese in campo molto bene, con azioni pulite e dimostrandoci una squadra bella e compatta. Nel secondo c’è stato qualche errore di troppo sulle prime ricezioni che ci è costato uno svantaggio; abbiamo cercato di recuperare fino all’ultimo, ma due sbavature non ci hanno permesso di chiudere. Nel terzo e nel quarto ci siamo riprese alla grande, dimostrando cosa sappiamo fare. Nel complesso è stata una bella partita, dove si è vista la squadra che possiamo e vogliamo essere, e dove anche chi non era in campo si faceva sentire dagli spalti”.Il momento clou dei festeggiamenti a fine partita? Un incontenibile Coach Tamburini che, per celebrare il successo, si è lasciato andare a un travolgente “girotondo” a centrocampo insieme a tutte le ragazze, regalando un siparietto di grande unione e allegria.

L’Arquata Volley si gode questo primo mattoncino e guarda ai prossimi impegni con rinnovato entusiasmo.