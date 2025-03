Croce Rossa e Croce Verde in supporto alla Val Borbera

La chiusura temporanea della strada provinciale 140 della Val Borbera, per il rifacimento del Ponte della Gnocca, in vigore da oggi, 19 marzo fino al 4 di aprile, avrebbe certamente causato disservizi, oltre che alla viabilità, anche al servizio sanitario di emergenza. La Croce Rossa di Vignole, con il Sotto Comitato di Cabella Ligure e in collaborazione con la Croce Verde di Arquata hanno ideato un progetto, già operativo, per fornire alla cittadinanza della Val Borbera un servizio attivo 24 ore su 24, servizio che si protrarrà fino alla riapertura della Provinciale. Il servizio notturno dalle 20 alle 8 del mattino vede protagonisti i militi della la Croce Rossa, il turno diurno spetta alla Croce Verde che con le ambulanze provvedono al prelievo del paziente fino alle piazzole di elisoccorso, dove la Centrale operativa del 112 mette a disposizione l’elicottero che trasporterà il paziente fino al più vicino ospedale.

E già oggi, primo giorno di servizio, la collaborazione è stata necessaria. L’ambulanza ha provveduto a trasportare un paziente alla piazzola di Rocchetta Ligure e l’elicottero proprio in questi minuti lo sta accompagnando all’ospedale di Alessandria.