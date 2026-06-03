Nel 2026 ricorre il 75° anniversario dalla fondazione della Corale Arquatese, una realtà musicale e culturale, ricordano dal Comune di Arquata Scrivia, che ha accompagnato la vita della comunità arquatese attraversando epoche, cambiamenti e generazioni, mantenendo sempre vivo il legame con il territorio e la passione per la musica corale.

Per celebrare questa importante ricorrenza, giovedì 11 giugno alle 18 sarà inaugurata presso l’atrio del Palazzo Comunale di Arquata Scrivia una mostra fotografica dedicata alla storia della Corale. L’esposizione propone un vero e proprio viaggio per immagini attraverso 160 fotografie che raccontano ogni periodo dell’ininterrotta attività del coro: una digitalizzazione degli album storici fino agli scatti più recenti. Sono documentati 132 concerti realizzati ad Arquata e in numerose altre località.

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 12 giugno alle 21 presso la Parrocchia di San Giacomo con il concerto celebrativo, appuntamento che renderà omaggio alla lunga tradizione musicale della Corale Arquatese e al suo attuale presidente Don Michele Chiapuzzi.

La Corale Arquatese nasce nel 1951 grazie all’impegno del Maestro Pierino Moroni, dell’Avvocato Mario Debenedetti e del Cavaliere Mario Brugna. Nello stesso anno tiene il primo concerto, composto inizialmente da sole voci maschili, in occasione del 50° anniversario di sacerdozio dell’allora parroco Monsignor Rolandino.

Negli anni Sessanta entrano a far parte del gruppo anche le voci femminili e la Corale amplia progressivamente il proprio repertorio e la propria presenza sul territorio, partecipando a celebrazioni religiose, concerti lirici e manifestazioni popolari. Nel corso della sua storia ha inoltre collaborato con il Coro ATA di Alessandria, con la Corale Stefano Bandello di Castelnuovo Scrivia e con la Corale di Pozzolo Formigaro.

Grande merito della crescita e dell’evoluzione della Corale va attribuito al Cavaliere Mario Brugna, fondatore e storico presidente per oltre sessant’anni, figura centrale nella promozione della musica e nell’organizzazione di eventi di grande rilievo.

Diversi maestri si sono alternati alla guida del coro e motivo di particolare orgoglio è stato avere come direttore il Maestro Alessandro Galoppini, oggi Direttore Artistico del Teatro dell’Opera di Roma. Dal 2015 la Corale è diretta dal Maestro Elisa Cecchi.

“Settantacinque anni di attività rappresentano un traguardo straordinario che testimonia il valore culturale e sociale della Corale Arquatese per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Basso –. La Corale ha saputo custodire e tramandare nel tempo una tradizione musicale importante, diventando un punto di riferimento per Arquata Scrivia e ambasciatrice del nostro territorio anche fuori dai confini comunali. A tutti coloro che in questi decenni hanno contribuito alla sua storia va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.

“Questa ricorrenza non celebra soltanto una lunga esperienza musicale, ma anche una storia fatta di passione, volontariato, amicizia e partecipazione – aggiunge il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Nicoletta Cucinella –. La mostra fotografica e il concerto celebrativo saranno occasioni preziose per ripercorrere la memoria collettiva della nostra comunità e rendere omaggio a tutte le persone che hanno fatto crescere la Corale Arquatese nel corso degli anni. Per questo l’Amministrazione comunale ha contribuito alla realizzazione delle

celebrazioni.”