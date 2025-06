L’ex Mercatone Uno di Serravalle Scrivia non riaprirà, almeno nell’immediato. L’edificio di strada Cassano era stato inserito nel bando di vendita pubblicato dai commissari che guidano la società proprietaria, finita in amministrazione controllata e in liquidazione da tempo, insieme ad altri immobili sparsi tra Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Alla scadenza del termine del 5 maggio per Serravalle non è arrivata nessuna offerta. Il valore dell’immobile è stato valutato in 718mila euro. Ora i commissari stanno valutando se avviare nuovi tentativi di vendita. Quello scaduto il mese scorso è stato il terzo bando con esito negativo dopo quelli del 2016 e del 2017.