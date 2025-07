Novi: incendio in corso nelle case popolari in zona stadio

Le fiamme in un condominio di 5 piani, molte persone in strada

AAGIORNAMENTO: il 118 fa sapere che non ci sono feriti a causa dell’incendio. Le persone uscite dal palazzo a causa delle fiamme sono state tutte controllate dal personale sanitario arrivato sul posto e nessuno necessita del ricovero in ospedale.

Grosso incendio in corso a Novi Ligure in condominio di 5 piani nella case popolari in zona Stadio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze. Il 118 parla di molte le persone in strada, non si sa ancora se ci siano feriti all’interno.

Il 118 ha inviato sul posto un mezzo di soccorso avanzato con infermiere, un mezzo di soccorso di base e l’elisoccorso per gestire l’emergenza.