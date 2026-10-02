Novi Ligure, partita la Festa della ComUnità: oggi focus su intelligenza artificiale e confronto con la Giunta

Ha preso ufficialmente il via ieri, giovedì 1° ottobre, l’edizione 2026 della Festa della ComUnità al Centro Fieristico Dolci Terre di Novi. La quattro giorni di approfondimento politico, musica e intrattenimento ha aperto i battenti nel tardo pomeriggio di ieri con la tavola rotonda “Lavoro, territorio, futuro”, introdotta dal sindaco Rocchino Muliere e moderata dal capogruppo dem in Consiglio comunale, Luca Patelli. Un tavolo partecipato che ha visto confrontarsi i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL con il senatore e responsabile Economia del PD Antonio Misiani e la segretaria regionale dei Giovani Democratici Annèt Moscatello. La manifestazione entra nel vivo proprio oggi, venerdì 2 ottobre, con una serie di appuntamenti pensati per incrociare temi di stretta attualità e confronto civico: alle 18.00 – “Intelligenza artificiale – Etica e lavoro”: tavola rotonda dedicata all’impatto delle nuove tecnologie sui processi produttivi e sull’occupazione. Alle 21.00 – “Il Comune risponde”: confronto diretto tra cittadini, cronisti e l’intera Giunta comunale, con il sindaco e gli assessori pronti a fare il punto su opere, servizi e progetti per la città. Alle 22.30 serata caraibica: musica e ballo per chiudere in allegria la seconda serata. Il programma proseguirà poi per tutto il fine settimana con un ventaglio di iniziative per famiglie e appassionati: dai laboratori per bambini al torneo benefico di burraco, passando per i focus dedicati alla sanità territoriale e gli omaggi al ciclismo.

Il sipario sulla kermesse calerà la sera di domenica 4 ottobre: alle 21.45 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mafie – Vite e scelte al femminile”, a cura della compagnia Le Scarpette Rosse. Durante tutte le serate resteranno attivi gli stand gastronomici e il bar del Centro Fieristico.