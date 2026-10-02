Quale futuro per l’aeroporto di Novi Ligure? Il territorio si interroga sulle prospettive di rilancio del “Mossi”

Da infrastruttura sottoutilizzata a potenziale volano per l’economia e il turismo locale: quale sorte attende l’aeroporto di Novi Ligure? È l’interrogativo da cui prende le mosse la conferenza pubblica “Novi può decollare? Idee e prospettive per il recupero e lo sviluppo dell’aeroporto”, in programma sabato 10 ottobre alle 9.45 nei locali della Biblioteca Civica di via Marconi 66. L’iniziativa costituisce la quarta tappa del percorso intrapreso dall’associazione di promozione sociale Novi InfoLab, realtà nata per alimentare la partecipazione civica attraverso approfondimenti tecnici basati su dati rigorosi. L’evento, inserito nella rassegna cittadina “In Biblioteca c’è 2026”, è organizzato in sinergia con BePilot, la scuola di volo operativa proprio all’interno dello scalo novese intitolato a Giovanni Mossi.

L’aeroporto di Novi rappresenta una realtà spesso poco nota alla cittadinanza, caratterizzata da un rilevante valore storico-architettonico ma impiegata solo marginalmente rispetto alle sue reali capacità. I lavori della mattinata si apriranno con una ricostruzione documentale delle origini e dell’evoluzione dello scalo: attraverso fotografie d’epoca, mappe e relazioni tecniche, verrà tracciata una dettagliata radiografia dello stato di fatto del complesso. Sulla scorta di modelli e casi studio analoghi, esperti del settore presenteranno un’ipotesi di recupero dell’intera area, esaminando da vicino la funzionalità della pista, le condizioni degli hangar e le possibili ricadute per l’indotto turistico, commerciale e per i servizi legati all’aviazione generale.

Accanto all’analisi delle potenzialità economiche, il convegno intende affrontare il tema cruciale della gestione amministrativa e operativa dell’infrastruttura. Per comprendere la fattibilità di qualsiasi piano di rilancio, il confronto farà luce sulla complessa rete di ruoli e responsabilità che interessa lo scalo: dal Comune di Novi Ligure alla Provincia di Alessandria e alla Regione Piemonte, fino agli enti centrali come il Demanio dello Stato, l’ENAC e la controllata ENAC Servizi, passando per dealer aeronautici e operatori privati. «Con Novi InfoLab vogliamo offrire alla città occasioni nelle quali conoscere meglio i problemi e le opportunità del territorio prima ancora di formulare proposte», spiega il presidente dell’associazione, Alessandro Marruchi. «L’aeroporto rappresenta un patrimonio di Novi che merita di essere conosciuto, studiato e discusso. Con questo incontro vogliamo mettere attorno allo stesso tema storia, dati, competenze e possibili prospettive, cercando di capire se e in quale modo questa infrastruttura possa tornare a svolgere un ruolo per la città».

L’ingresso all’incontro è aperto alla cittadinanza. Per ulteriori informazioni sono attivi i contatti dell’organizzazione: 348 2290754 (Fernando Robino) e 347 9727493 (Teresa Mantero).