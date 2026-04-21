Novi si tinge di rosa: successo per l’esordio di “Aspettando il Giro”

La città del campionissimo Costante Girardengo ha ufficialmente iniziato il suo countdown per il Giro d’Italia 2026. Il primo fine settimana di “Aspettando il Giro”, il palinsesto di eventi voluto dal Comune per celebrare l’arrivo della 12ª tappa della prestigiosa kermesse ciclistica, ha registrato un successo di partecipazione e calore popolare, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Il cuore delle celebrazioni è stato il cortile di Palazzo Dellepiane, che ha ospitato “Musica in rosa”. La rassegna ha visto alternarsi giovani talenti, scuole e cori locali, in una maratona musicale che ha saputo unire la comunità nel segno dell’entusiasmo sportivo. Parallelamente, Novi ha svelato il suo nuovo volto artistico con il Flag Show di Lorenzo Petrantoni. L’illustratore di fama internazionale ha firmato un’installazione urbana diffusa che reinterpreta i simboli del ciclismo in chiave contemporanea. Durante l’inaugurazione, è stata presentata un’opera esclusiva: una stampa su raso dedicata alla storia del Giro, donata dall’autore alla città come “memoria tangibile” di questo cammino verso il 2026. L’Amministrazione comunale ha voluto tributare un ringraziamento corale alle realtà che hanno reso possibile l’evento, dal Liceo Amaldi agli istituti musicali Casella e Music’arte, sottolineando il ruolo cruciale del sostegno ricevuto da Acos Gruppo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

I prossimi appuntamenti: arriva il “Trofeo Senza Fine”

L’agenda dei prossimi giorni si preannuncia altrettanto ricca di fascino per gli appassionati e i curiosi. Il simbolo assoluto della vittoria, il Trofeo Senza Fine, approderà a Novi Ligure per una serie di appuntamenti imperdibili:

Sabato 25 aprile (ore 15:00-19:00): La coppa sarà esposta nell’androne di Palazzo Dellepiane per il tradizionale photobook aperto al pubblico.

La coppa sarà esposta nell’androne di Palazzo Dellepiane per il tradizionale photobook aperto al pubblico. Dal 26 al 28 aprile: Il trofeo si sposterà al Museo dei Campionissimi, posizionato accanto alla storica bicicletta della 100ª edizione del Giro.

Non solo pedali, ma anche approfondimento accademico. Lunedì 27 aprile, alle 10.00, il Museo dei Campionissimi ospiterà l’incontro “Olympia, il mito dello sport”. Curato dal Liceo Amaldi con il contributo dei ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’evento esplorerà le radici classiche della competizione sportiva, legando la storia antica all’epica moderna del ciclismo.

Novi Ligure conferma così la sua vocazione di “terra di campioni”, capace di trasformare un evento sportivo in un’occasione di rigenerazione urbana e culturale.