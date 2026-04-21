Festa della Liberazione: la Soms di Novi Ligure celebra il 25 Aprile

Un invito a onorare il valore della libertà e a mantenere viva la memoria: la Soms di Novi Ligure organizza per sabato 25 aprile, dalle 12.00, in occasione della Festa della Liberazione, una giornata di festa, musica e riflessione per ricordare una data simbolo della storia italiana. L’evento prevede l’offerta gratuita di pastasciutta al pomodoro (o bianca, a scelta) e, invita soci e non soci a contribuire portando pietanze dolci o salate da condividere. Le bevande potranno essere acquistate in loco, con uno stand birra gestito dal St.George Pub e fantastici cocktail preparati dal socio Christofer Rovella, rappresentante della Federazione Italiana Barman.
Il programma musicale sarà particolarmente ricco, con una serie di spettacoli live che vedranno alternarsi sul palco le band Timorasso Quok, Gnosbit, Overland, L’uVaDiMau, Sherif&Rendi.Na e il Foca&Il Lorenz. Oltre alla festa, la giornata dedicherà ampi spazi alla riflessione sul significato del 25 aprile e sull’importanza di trasmettere la memoria della Liberazione alle nuove generazioni. In questo contesto, i ragazzi del For.AL, Matteo e Lorenzo, insieme alla socia Raffaella Porotto, interpreteranno un breve spettacolo narrativo e musicale sulla Resistenza. Attraverso l’uso di testi, testimonianze e canti partigiani, lo spettacolo racconterà le storie di figure eroiche come il partigiano russo Fjodor Poletaev, caduto a Cantalupo Ligure, il giovanissimo partigiano novese Alessandro Ravazzano di Novi Ligure e la partigiana ligure Tecla Lombardo di Savignone. Le loro vicende saranno intrecciate a una riflessione sul significato del 25 aprile, tratta da Furio Colombo, con l’obiettivo di mantenere vivo il valore della libertà e della memoria.