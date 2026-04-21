Festa della Liberazione: la Soms di Novi Ligure celebra il 25 Aprile

Un invito a onorare il valore della libertà e a mantenere viva la memoria: la Soms di Novi Ligure organizza per sabato 25 aprile, dalle 12.00, in occasione della Festa della Liberazione, una giornata di festa, musica e riflessione per ricordare una data simbolo della storia italiana. L’evento prevede l’offerta gratuita di pastasciutta al pomodoro (o bianca, a scelta) e, invita soci e non soci a contribuire portando pietanze dolci o salate da condividere. Le bevande potranno essere acquistate in loco, con uno stand birra gestito dal St.George Pub e fantastici cocktail preparati dal socio Christofer Rovella, rappresentante della Federazione Italiana Barman .

Il programma musicale sarà particolarmente ricco, con una serie di spettacoli live che vedranno alternarsi sul palco le band Timorasso Quok, Gnosbit, Overland, L’uVaDiMau, Sherif&Rendi.Na e il Foca&Il Lorenz. Oltre alla festa, la giornata dedicherà ampi spazi alla riflessione sul significato del 25 aprile e sull’importanza di trasmettere la memoria della Liberazione alle nuove generazioni. In questo contesto, i ragazzi del For.AL, Matteo e Lorenzo, insieme alla socia Raffaella Porotto, interpreteranno un breve spettacolo narrativo e musicale sulla Resistenza. Attraverso l’uso di testi, testimonianze e canti partigiani, lo spettacolo racconterà le storie di figure eroiche come il partigiano russo Fjodor Poletaev, caduto a Cantalupo Ligure, il giovanissimo partigiano novese Alessandro Ravazzano di Novi Ligure e la partigiana ligure Tecla Lombardo di Savignone. Le loro vicende saranno intrecciate a una riflessione sul significato del 25 aprile, tratta da Furio Colombo, con l’obiettivo di mantenere vivo il valore della libertà e della memoria.