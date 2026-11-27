Come si spiega l’anomala concentrazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nella Provincia di Alessandria? Il consigliere regionale Domenico Ravetti (Pd) parla di “enormi porzioni del territorio alessandrino oggetto di verifica autorizzativa si aggiungono alla quantità di ettari già autorizzati imparagonabile rispetto a qualsiasi altro luogo del Piemonte. A questo si aggiungono le autorizzazioni per i BESS (accumulatori di energia), che facilitano lo sviluppo di agri e fotovoltaico”.

La Regione Piemonte ha denunciato il rischio di “attrazione nuovi impianti fotovoltaici, aggravando un effetto cumulo peraltro già esistente” e dato parere negativo, al momento, a proposito della stazione elettrica “Mandrino” prevista a Bosco Marengo, lungo la strada provinciale verso Novi Ligure. A questo impianto fanno riferimento molti progetti fotovoltaici e agrivoltaici in fase autorizzativa, come “La Cipollona” a Pozzolo Formigaro (circa 47 MW di potenza), proposto dalla Renantis. Per la stazione elettrica servirebbero ben 54 chilometri di cavi elettrici aerei nei Comuni di Tortona, Novi, Basaluzzo, Capriata, Fresonara, Casal Cermelli, Bosco Marengo e Frugarolo.

La Regione, nelle osservazioni presentate al progetto della stazione elettrica, parla di “circa trenta impianti fotovoltaici entro un raggio di 10 chilometri, per una superficie complessiva indicata in circa 545 ettari”, ritenuta potenzialmente sottostimata.

Il comitato Salviamo le Cascine si dice contrario alla stazione elettrica e ricorda che “l’impianto ”Mandrino” è la chiave che può portare a un’ulteriore trasformazione di un territorio agricolo già fortemente sotto pressione”.

Un territorio, quello alessandrino, particolarmente attrattivo, quindi, in particolare per alcune società, come la Renergetica, oggi proprietà della valdostana Cva, che tra il 2009 e il 2025 conta “16 procedimenti autorizzativi in provincia, corrispondenti a una potenza complessiva superiore a 106 Mwp, oltre a un ulteriore progetto in fase di verifica, come hanno sottolineato il comitato “Rispettiamo il territorio” di Rocca Grimalda, il comitato “Salviamo le cascine” di Alessandria e la Consulta per il paesaggio, l’agricoltura e le energie rinnovabili sostenibili di Acqui Terme

“Può darsi – sostiene Ravetti – che ciò avvenga perché i terreni costano meno o perché i proprietari non hanno sufficienti margini di utile dalle attività agricole o perché le connessioni alla rete in provincia di Alessandria rendono più interessanti questo tipo di investimenti, ma ciò che è sicuro è che non possiamo far finta che non esista un problema serio che si aggiunge all’impatto che già oggi la logistica – esclusivamente “su gomma” – determina su viabilità e consumo del suolo”.

“Non solo – aggiunge il consigliere regionale -: oggi ci troviamo a fare i conti con la questione dei data center altamente “energivori” e la cui diffusione è priva di una programmazione urbanistica all’altezza della ricerca dei giusti equilibri tra interessi pubblici e interessi privati. Le istituzioni pubbliche, in particolare quelle competenti per gli aspetti autorizzativi, utilizzino tutto il tempo e tutte le energie professionali a disposizione, per approfondire i dettagli dei molteplici problemi connessi alla diffusione di questi impianti, tenendo conto delle normative esistenti e dei diritti ed interessi di tutti gli attori in campo. Di mezzo c’è la qualità della vita dei nostri concittadini“.