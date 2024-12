Pannelli fotovoltaici sul tetto della palestra della scuola “De Simoni”

Il Comune punta sui fondi europei per installare un impianto per risparmiare sui costi energetici e ridurre la Co2.

Un impianto fotovoltaico sul tetto della palestra delle scuole medie. Il Comune punta sul Fondo per la coesione e lo sviluppo (Fcs), stanziato dall’Unione europea, per installare i pannelli sull’edificio di via Cavalieri di Vittorio Veneto, 750 metri quadrati che possono dare spazio a 178 pannelli con una potenza complessiva di 80 kWp e un costo di 215mila euro. Con questo progetto il Comune punta a coprire il 20% del fabbisogno energetico, con un risparmio di circa 10mila euro annui e una riduzione della Co2 di 22mila chilogrammi all’anno. La certezza su quanti soldi arriveranno dal Fcs si saprà in tempi brevissimi. Gavi fa parte dei 69 Comuni alessandrini che hanno presentato in totale 72 progetti alla Regione ed è inserito nell’area omogenea Appennino alessandrino insieme ad altri 27 Comuni. La programmazione dei fondi Fcs è partita a marzo e ora si è arrivati assegnazione dei fondi tramite la Regione.