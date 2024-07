Rocchetta Ligure ospita la mostra “Desidera” It All Stars Within.

S’intitola “Desidera” It All Stars Within, la mostra internazionale che sarà inaugurata sabato 27 luglio nel secentesco Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure.

Sessanta opere, trenta artisti, quindici nazioni, un unico desiderio…le stelle. Artisti provenienti da varie parti del mondo connessi dal silenzio della meditazione che si fa voce nel colore, nella luce, nella forma, nelle immagini. La meditazione motore del processo creativo, espressione di profonda connessione interiore attivata dal desiderio, che parla all’animo umano e ci accompagna in un viaggio verso le stelle da cui proveniamo.

La mostra apre l’edizione 2024 del “Culture Of The Spirit Festival” che si svolge annualmente in Val Borbera. Ad organizzare il festival internazionale, con artisti di varie discipline, è “Tev, Theatre of Eternal Values” in collaborazione con Sahaja Yoga Italia Aps. Voluta nel 1996 da Shri Mataji, la compagnia dalla sua fondazione è diretta da Victor Vertunni e Monia Giovannangeli e organizza tournée in tutto il mondo portando in scena lavori originali che esprimono valori universali al di là delle barriere politiche, sociali e geografiche.

Sahaja Yoga aps è l’Associazione di Promozione Sociale che diffonde in Italia il metodo di meditazione sviluppato da Shri Mataji Nirmala Devi in India a partire dal 1970, oggi praticato in oltre cento Paesi del mondo e scelto come partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace (Sahajayoga.it).

La mostra, patrocinata dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Rocchetta proseguirà fino al 31 agosto e sarà visitabile tutti i weekend di agosto ore 10-12 e 16-19, mentre sabato 27 luglio, giorno del vernissage, resterà aperta dalle 18 alle 22.

Inoltre, nella giornata inaugurale negli spazi del Palazzo, si alterneranno vari momenti artistici.

Per info: https://www.sahajayoga.it/lp/festival2024/#mostra – [email protected]