I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un trentatreenne ritenuto responsabile di una rapina impropria avvenuta in un supermercato.

L’uomo, nel pomeriggio di due giorni fa, si è impossessato di merce di modesto valore prelevandola dagli scaffali e nascondendola dentro lo zaino. Nel superare le casse senza corrispondere il pagamento, ha fatto attivare il sistema antitaccheggio e, vistosi scoperto, si è dato a una precipitosa fuga.

Nei pressi dell’uscita, un cliente ha tentato di sbarrargli la strada, ma è stato violentemente spintonato dal malvivente, cadendo a terra senza fortunatamente riportare lesioni. L’azione del cittadino ha comunque rallentato il fuggitivo, consentendo ai dipendenti dell’esercizio commerciale di seguirne i movimenti e di allertare contemporaneamente i Carabinieri.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intercettato e bloccato l’individuo nei pressi dell’esercizio commerciale.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili del punto vendita.

L’arresto è stato convalidato nella giornata di ieri dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti del trentatreenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza settimanale.

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