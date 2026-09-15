Un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri di Tortona con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’episodio si è verificato nella mattinata del 13 settembre all’interno delle strutture del Pronto Soccorso, dove sono stati vissuti attimi di forte tensione. L’uomo, in alterazione psicofisica, ha iniziato a dare in escandescenze creando panico tra gli utenti presenti nell’area di attesa e ostacolando il regolare svolgimento delle attività sanitarie.

Impugnando un paio di forbici reperite sul posto, ha rivolto minacce ed espressioni intimidatorie nei confronti dei medici e degli infermieri, scagliandosi anche contro l’addetto alla vigilanza che era intervenuto nel tentativo di riportare la calma ed evitare conseguenze peggiori per gli operatori.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta e ha bloccato l’uomo, riuscendo a disarmarlo ed evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’uomo è stato quindi condotto presso i locali della Compagnia per le formalità di rito e successivamente accompagnato davanti all’Autorità Giudiziaria per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri e ha applicato a carico del 29enne la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Alessandria.